Italia | Mancini | «Retegui? Deve crescere perché deve conoscere i compagni e il calcio europeo»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Malta ???? ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Nat… - GoalItalia : I convocati di Mancini per #MaltaItalia: esclusi Pafundi e Pellegrini, Gnonto con la 10 ?? ???? - capuanogio : #Retegui discretamente utile all’#Italia in questo momento. L’occhio di #Mancini difficilmente sbaglia #MaltaItalia - Sportellate_it : L'attaccante del Tigre ha segnato ancora nella vittoria della Nazionale contro Malta, realizzando così due gol nell… - EuropaCalcio : #Retegui , il padre: “Grati a #Mancini . Futuro? Pensa a #Tigre e #Italia ” #europacalcio -

Commenta per primo L'diè passata a Malta pur non brillando. Eppure continua a fare il boom di ascolti. L'incontro trasmesso su Rai 1 è stato seguito da 6.468.000 spettatori (30.8% di share), risultando il ...RETEGUI, IL PADRE: 'GRATI A. FUTURO PENSA A TIGRE E' Queste le parole del padre di Retegui: "Futuro Oggi la sua testa è totalmente rivolta al Tigre ed agli Azzurri. Deve restare ...Al gr Parlamento: "Gli oriundi in Nazionale Sono d'accordo con, ci vuole più lungimiranza e coraggio" Italy's Sports and Youth Minister, Andrea Abodi ...gli stadi per la candidatura dell'...

(Fcinternews.it) L'attaccante azzurro, con la rete di questa sera, è entrato a far parte di un particolare club della storia italiana: ecco il dato. Dopo il gol realizzato contro l’Inghilterra, il ...Italia deludente con Malta, ma Retegui ancora positivo. Giusto puntare ancora su di lui "Mancini deve convocare i migliori italiani, in questo momento sta prendendo una strada diversa. Anche in U21 ...