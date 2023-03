Israele: scontri tra Polizia e manifestanti per la riforma della giustizia (Di lunedì 27 marzo 2023) Notte di scontri in Israele tra Polizia e manifestanti. In migliaia sono scesi in strada per protestare dopo la cacciata del ministro della Difesa che aveva criticato la riforma della giustizia. Rivolte in Israele: cos’è successo durante la notte di scontri Protesta in Israele – Ph Credit quotidianonazionale.itDa Gerusalemme a Tel Aviv, in migliaia sono scesi in piazza a protestare per contestare la decisione di rimuovere il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. La sua colpa è stata quella di aver criticato la riforma della giustizia. Dopo la richiesta del ministro di sospendere la riforma il paese si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Notte diintra. In migliaia sono scesi in strada per protestare dopo la cacciata del ministroDifesa che aveva criticato la. Rivolte in: cos’è successo durante la notte diProtesta in– Ph Credit quotidianonazionale.itDa Gerusalemme a Tel Aviv, in migliaia sono scesi in piazza a protestare per contestare la decisione di rimuovere il ministroDifesa israeliano Yoav Gallant. La sua colpa è stata quella di aver criticato la. Dopo la richiesta del ministro di sospendere lail paese si ...

