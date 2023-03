Israele, sciopero generale per il ritiro della riforma della giustizia: aeroporti e ospedali in tilt. Migliaia di manifestanti verso la Knesset – Foto e video (Di lunedì 27 marzo 2023) Il governo israeliano è in subbuglio all’indomani di una notte storica in Israele, dove centinaia di Migliaia di persone sono scese in piazza in in tutte le principali città in manifestazioni spontanee convocate via WhatsApp. A scatenare l’ira di parte della popolazione è stata l’ennesima mossa azzardata del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ieri ha licenziato il ministro della Difesa Yoav Gallant dopo che questi aveva rotto l’unità all’interno del governo, chiedendo di ritirare la contrastatissima riforma della giustizia. Dopo una notte di proteste in tutto il Paese, con la polizia impegnata a disperdere i manifestanti che avevano bloccato l’autostrada Hayalon, nelle prime ore del mattino il ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) Il governo israeliano è in subbuglio all’indomani di una notte storica in, dove centinaia didi persone sono scese in piazza in in tutte le principali città in manifestazioni spontanee convocate via WhatsApp. A scatenare l’ira di partepopolazione è stata l’ennesima mossa azzardata del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ieri ha licenziato il ministroDifesa Yoav Gallant dopo che questi aveva rotto l’unità all’interno del governo, chiedendo di ritirare la contrastatissima. Dopo una notte di proteste in tutto il Paese, con la polizia impegnata a disperdere iche avevano bloccato l’autostrada Hayalon, nelle prime ore del mattino il ...

