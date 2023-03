Israele: proteste contro Netanyahu e la riforma della giustizia (Di lunedì 27 marzo 2023) In Israele scoppiano numerose proteste contro le ultime decisione del primo ministro Benjamin Netanyahu. Il premier ha licenziato il suo ministro della Difesa, colpevole di aver chiesto lo stop dalla tanto contestata riforma della giustizia. Gli USA hanno dichiarato di essere “profondamente preoccupati” per gli eventi in Israele. “Siamo profondamente preoccupati per gli sviluppi odierni Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 marzo 2023) Inscoppiano numerosele ultime decisione del primo ministro Benjamin. Il premier ha licenziato il suo ministroDifesa, colpevole di aver chiesto lo stop dalla tanto contestata. Gli USA hanno dichiarato di essere “profondamente preoccupati” per gli eventi in. “Siamo profondamente preoccupati per gli sviluppi odierni

