Israele, proteste anche a Gerusalemme: in migliaia davanti alla residenza di Netanyahu dopo il licenziamento del ministro della Difesa (Di lunedì 27 marzo 2023) Oltre alle proteste a Tel Aviv, migliaia di persone si sono radunate fuori dalla residenza privata del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme dopo che il premier ha licenziato il ministro della Difesa Yoav Gallant per la sua opposizione alla controversa riforma giudiziaria voluta dal governo. Manifestazioni si sono registrate anche a Beersheba e Haifa e Gerusalemme. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Oltre allea Tel Aviv,di persone si sono radunate fuori dprivata del primoBenjaminche il premier ha licenziato ilYoav Gnt per la sua opposizionecontroversa riforma giudiziaria voluta dal governo. Manifestazioni si sono registratea Beersheba e Haifa e. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Israele: Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa dopo la richiesta di Gallant di fermare la riforma giudiz… - SBidimedia : In Israele ???? in atto una delle più grandi proteste della storia del paese: Bloccata l'autostrada a Tel Aviv, forz… - GiovaQuez : In Israele Netanyahu rimuove il ministro della Difesa reo di non appoggiare la riforma della giustizia. La Casa Bia… - fax1974 : RT @putino: La Casa Bianca rigetta fermamente le teorie del complotto diffuse da Yair Netanyahu, figlio del Primo Ministro israeliano Benja… - domchovien : Voli bloccati, sciopero generale, dirigenti di polizia che si uniscono alle proteste: #Israele si rivolta contro la… -