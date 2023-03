Israele: presidente Herzog chiede di fermare la riforma della giustizia (Di lunedì 27 marzo 2023) Tel Aviv, 27 mar. (Adnkronos) - Il presidente israeliano Isaac Herzog ha esortato il governo a fermare la riforma della giustizia al centro di numerose proteste, il giorno dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa per essersi opposto alla sua iniziativa, scatenando imponenti proteste di piazza. "Per il bene dell'unità del popolo di Israele, per il bene della responsabilità, vi invito a fermare immediatamente il processo legislativo", ha detto Herzog su Twitter. "Abbiamo visto scene molto difficili stasera", ha aggiunto. “Mi rivolgo al Primo Ministro, ai membri del governo… Gli occhi di tutto il popolo di Israele sono su di voi. Gli occhi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Tel Aviv, 27 mar. (Adnkronos) - Ilisraeliano Isaacha esortato il governo alaal centro di numerose proteste, il giorno dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha licenziato il ministroDifesa per essersi opposto alla sua iniziativa, scatenando imponenti proteste di piazza. "Per il bene dell'unità del popolo di, per il beneresponsabilità, vi invito aimmediatamente il processo legislativo", ha dettosu Twitter. "Abbiamo visto scene molto difficili stasera", ha aggiunto. “Mi rivolgo al Primo Ministro, ai membri del governo… Gli occhi di tutto il popolo disono su di voi. Gli occhi di ...

