Israele, piazze in rivolta. Netanyahu congela la riforma della giustizia (Di lunedì 27 marzo 2023) Ma il leader del partito di estrema destra Ben Gvir minaccia la caduta del governo se ci sarà lo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Ma il leader del partito di estrema destra Ben Gvir minaccia la caduta del governo se ci sarà lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucialivatino : RT @Maumol: Seicentomila persone sono scese nelle principali piazze di Israele per chiedere a Netanyahu di bloccare la riforma della giusti… - lc71488535 : RT @Maumol: Seicentomila persone sono scese nelle principali piazze di Israele per chiedere a Netanyahu di bloccare la riforma della giusti… - repubblica : RT @Maumol: Seicentomila persone sono scese nelle principali piazze di Israele per chiedere a Netanyahu di bloccare la riforma della giusti… - Maumol : Seicentomila persone sono scese nelle principali piazze di Israele per chiedere a Netanyahu di bloccare la riforma… - Angelit92832011 : Buongiorno tuitteri, la #Francia brucia, in #Spagna monta la protesta, in #Germania si preparano scioperi e manife… -