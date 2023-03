Israele, piazze in rivolta. Herzog: "Stop a riforma della Giustizia" (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) - Violente proteste sono scoppiate a Tel Aviv in seguito al licenziamento del ministro della Difesa Yoav Galant da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha chiesto al governo di fermare la sua controversa riforma giudiziaria. Decine di migliaia di persone si sono riunite spontaneamente nella metropoli costiera per protestare contro la mossa di Netanyahu, annunciata domenica da un portavoce del suo partito conservatore di destra Likud. A Gerusalemme, i manifestanti arrabbiati avrebbero sfondato un blocco stradale vicino alla residenza di Netanyahu, anche se non è chiaro se il 73enne fosse in casa. Alla luce della situazione, il primo ministro ha convocato una riunione di consultazione d'emergenza su come procedere. Secondo i media, l'esercito è stato messo in stato di massima allerta a causa degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) - Violente proteste sono scoppiate a Tel Aviv in seguito al licenziamento del ministroDifesa Yoav Galant da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha chiesto al governo di fermare la sua controversagiudiziaria. Decine di migliaia di persone si sono riunite spontaneamente nella metropoli costiera per protestare contro la mossa di Netanyahu, annunciata domenica da un portavoce del suo partito conservatore di destra Likud. A Gerusalemme, i manifestanti arrabbiati avrebbero sfondato un blocco stradale vicino alla residenza di Netanyahu, anche se non è chiaro se il 73enne fosse in casa. Alla lucesituazione, il primo ministro ha convocato una riunione di consultazione d'emergenza su come procedere. Secondo i media, l'esercito è stato messo in stato di massima allerta a causa degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Israele, piazze in rivolta. Herzog: 'Stop a riforma della Giustizia' - Nome32447255 : @rubio_chef E non dimenticare: scendo in piazza in difesa di Israele, mentre schifo le piazze dei lavoratori. - GJunikiewicz : RT @fam_cristiana: In Israele piazze piene contro la riforma giudiziaria - SamanthaDiLaura : RT @FondFeltrinelli: Dall’Iran alla Francia, da Israele alla Grecia: le piazze sono inquiete e reclamano un cambiamento radicale. Riprender… - helenajaneczek : RT @FondFeltrinelli: Dall’Iran alla Francia, da Israele alla Grecia: le piazze sono inquiete e reclamano un cambiamento radicale. Riprender… -

Israele, piazze in rivolta. Herzog: "Stop a riforma della Giustizia" La portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Adrienne Watson, ha dichiarato che Washington è "profondamente preoccupata" per la situazione in Israele e ha chiesto un ... Israele: Netanyahu e la rivolta della piazza La notte scorsa la gente d'Israele è scesa di nuovo nelle piazze dopo la decisione di Benjamin Netanyahu di licenziare il Ministro della Difesa Yoav Galant che lo aveva invitato ad una pausa di riflessione sulla più che ... Israele, la protesta infiamma le piazze Ancora una volta, ma ancora più intensa che nelle settimane scorse, la protesta antigovernativa ha invaso e infiammato Israele. A far salire la rabbia delle opposizioni, che da mesi manifestano contro la "riforma" della Giustizia fortemente voluta dal premier Netanyahu e dal suo governo di destra nazionalista e ... La portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Adrienne Watson, ha dichiarato che Washington è "profondamente preoccupata" per la situazione ine ha chiesto un ...La notte scorsa la gente d'è scesa di nuovo nelledopo la decisione di Benjamin Netanyahu di licenziare il Ministro della Difesa Yoav Galant che lo aveva invitato ad una pausa di riflessione sulla più che ...Ancora una volta, ma ancora più intensa che nelle settimane scorse, la protesta antigovernativa ha invaso e infiammato. A far salire la rabbia delle opposizioni, che da mesi manifestano contro la "riforma" della Giustizia fortemente voluta dal premier Netanyahu e dal suo governo di destra nazionalista e ... Israele, piazze in rivolta. Herzog: 'Stop a riforma della Giustizia' Tiscali Notizie Israele, piazze in rivolta. Herzog: “Stop a riforma della Giustizia” “La gente è attanagliata da una profonda paura”, ha detto Herzog, aggiungendo che la sicurezza, l’economia e la società di Israele sono in pericolo. La proposta di revisione del sistema giudiziario, ... Israele, la protesta infiamma le piazze Manifestazioni di massa contro il governo Netanyahu dopo il licenziamento del Ministro della Giustizia: aveva chiesto di fermare la "riforma" della Giustizia con cui il premier vuole mettere sotto con ... “La gente è attanagliata da una profonda paura”, ha detto Herzog, aggiungendo che la sicurezza, l’economia e la società di Israele sono in pericolo. La proposta di revisione del sistema giudiziario, ...Manifestazioni di massa contro il governo Netanyahu dopo il licenziamento del Ministro della Giustizia: aveva chiesto di fermare la "riforma" della Giustizia con cui il premier vuole mettere sotto con ...