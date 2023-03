Israele, notte di proteste e scontri: Netanyahu verso la resa sulla giustizia (Di lunedì 27 marzo 2023) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe annunciare a breve lo stop alla controversa riforma della giustizia che ha scatenato imponenti proteste nel Paese. Lo scrivono in Israele diversi media in lingua ebraica. I media citano tutti "fonti vicine al primo ministro", senza fornire ulteriori dettagli. Secondo l'emittente pubblica Kan, il premier parlerà alle 10 alla Knesset dopo una serie di colloqui avvenuti nella notte con i suoi alleati politici. Nella tarda notte di domenica una folla di manifestanti ha riempito le strade della città israeliana di Tel Aviv dopo che il primo ministro ha licenziato il suo ministro della difesa per la sua opposizione a una prevista revisione giudiziaria. Sventolando bandiere israeliane e cantando "democrazia", i manifestanti hanno ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 marzo 2023) Il primo ministro israeliano Benjamindovrebbe annunciare a breve lo stop alla controversa riforma dellache ha scatenato imponentinel Paese. Lo scrivono indiversi media in lingua ebraica. I media citano tutti "fonti vicine al primo ministro", senza fornire ulteriori dettagli. Secondo l'emittente pubblica Kan, il premier parlerà alle 10 alla Knesset dopo una serie di colloqui avvenuti nellacon i suoi alleati politici. Nella tardadi domenica una folla di manifestanti ha riempito le strade della città israeliana di Tel Aviv dopo che il primo ministro ha licenziato il suo ministro della difesa per la sua opposizione a una prevista revisione giudiziaria. Sventolando bandiere israeliane e cantando "democrazia", i manifestanti hanno ...

