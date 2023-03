Israele, Netanyahu vuole congelare la riforma della giustizia dopo gli scontri a Tel Aviv. Fermi i voli dagli aeroporti (Di lunedì 27 marzo 2023) Il premier israeliano Benjamin Netanyahu vuole congelare la riforma della giustizia. Lo scrive Haaretz che cita alcune fonti del suo partito, il Likud. Ma sulla decisione si registra l’opposizione di Itamar Ben Gvir, leader del partito di estrema destra Potenza ebraica e ministro per la sicurezza nazionale. Che ha minacciato di far cadere subito il governo se il premier decidesse di fermare la riforma giudiziaria. Ben Gvir, dicono i media israeliani, ha affermato che il significato di un arresto della riforma sarebbe «una resa di fronte alle violenze nelle strade». Senza il partito di Ben Gvir Netanyahu perderebbe la maggioranza alla Knesset. In nottata il presidente della Repubblica Israel Herzog ha ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) Il premier israeliano Benjaminla. Lo scrive Haaretz che cita alcune fonti del suo partito, il Likud. Ma sulla decisione si registra l’opposizione di Itamar Ben Gvir, leader del partito di estrema destra Potenza ebraica e ministro per la sicurezza nazionale. Che ha minacciato di far cadere subito il governo se il premier decidesse di fermare lagiudiziaria. Ben Gvir, dicono i media israeliani, ha affermato che il significato di un arrestosarebbe «una resa di fronte alle violenze nelle strade». Senza il partito di Ben Gvirperderebbe la maggioranza alla Knesset. In nottata il presidenteRepubblica Israel Herzog ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Le immagini che arrivano da Israele sono impressionanti. Un fiume di persone in strada a Tel Aviv per protestare co… - MarcoFattorini : Ospedali in sciopero, lezioni sospese all’università, strade bloccate. Centinaia di migliaia di persone in piazza,… - Agenzia_Ansa : Israele: Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa dopo la richiesta di Gallant di fermare la riforma giudiz… - 16man79 : RT @jacopo_iacoboni: Impressionante la rivolta nella notte in Israele contro Netanyahu - armdigennaro : RT @dariodangelo91: 1/n ?????? E dopo una notte di disordini in #Israele arriva la mossa del presidente #Herzog che si rivolge direttamente a… -