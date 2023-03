Israele, Netanyahu sotto assedio per la riforma della giustizia. Il governo si spacca sul possibile stop (Di lunedì 27 marzo 2023) Il primo round potrebbe averlo vinto i manifestanti. Alla 12esima settimana di proteste, il governo Netanyahu è orientato a sospendere la controversa riforma della giustizia. La scelta del primo ministro di rimuovere il ministro della Difesa Yoav Gallant, critico della riforma, ieri sera ha spinto centinaia di migliaia di manifestanti a scendere di nuovo in strada e i sindacati ad annunciare uno sciopero generale, con chiusure in aeroporti, porti, ospedali e università. Una mobilitazione senza precedenti contro la riforma con cui il nuovo governo di Benjamin Netanyahu, il più schierato a destra nella storia della stato ebraico, prometteva di fermare una Corte suprema giudicata “troppo ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 marzo 2023) Il primo round potrebbe averlo vinto i manifestanti. Alla 12esima settimana di proteste, ilè orientato a sospendere la controversa. La scelta del primo ministro di rimuovere il ministroDifesa Yoav Gallant, critico, ieri sera ha spinto centinaia di migliaia di manifestanti a scendere di nuovo in strada e i sindacati ad annunciare uno sciopero generale, con chiusure in aeroporti, porti, ospedali e università. Una mobilitazione senza precedenti contro lacon cui il nuovodi Benjamin, il più schierato a destra nella storiastato ebraico, prometteva di fermare una Corte suprema giudicata “troppo ...

