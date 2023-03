Israele | Netanyahu si arrende | congelata la riforma della giustizia Ma in cambio Ben-Gvir avrà il controllo della Guardia Nazionale – I video

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il governo israeliano metterà da parte, almeno per il momento, la contrastatissima, contro la quale migliaia di cittadini scendono in piazza ormai da mesi, sino al dilagare delle proteste nella notte, sfociate oggi in uno sciopero generale. La fazione di ultra-destra di Potere ebraico ha annunciato infatti il raggiungimento di un accordo tra il suo leader, il ministro per la Sicurezza Itamar Ben-, e il premier Benjamin. Soltanto questa mattina, diffusasi la voce cheera pronto ad annunciare lo stop al provvedimento che ha fatto infuriare le piazze, Ben-era andato su tutte le furie, minacciando di far cadere il governo se il premier avesse dichiarato la «resa di fronte alle violenze nelle strade». ...

...per gli amici di Orban esia un sforzo, ma lo devono fare per la credibilità internazionale del nostro Paese". "Visto quello che sta accadendo in queste settimane e in queste ore in,...... Benyamin. Biden tuttavia, ha assicurato il portavoce, non è preoccupato che la situazione attuale insfoci in una guerra civile. 'Le proteste degli ultimi mesi - ha spiegato - ..., proteste a Gerusalemme davanti la residenza di

«Israele – ha sottolineato Netanyahu – non può esistere senza esercito, la disobbedienza è la fine del nostro Stato. Esigo dai capi dell'esercito di opporsi a questa e non mostrare comprensione, va ...Tel Aviv, 27 mar. (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato lo stop all’iter parlamentare e quindi il rinvio della contestata riforma della giustizia. In un ...