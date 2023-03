Israele, Netanyahu licenzia ministro Difesa contrario alla riforma della giustizia | Migliaia in piazza per protesta (Di lunedì 27 marzo 2023) Leggi Anche L'Onu chiede a Israele di sospendere le riforme della giustizia Manifestazioni a Tel Aviv e anche a Gerusalemme davanti alla residenza del premier israeliano Benyamin Netanyahu contro il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 marzo 2023) Leggi Anche L'Onu chiede adi sospendere le riformeManifestazioni a Tel Aviv e anche a Gerusalemme davantiresidenza del premier israeliano Benyamincontro il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Il 'rifiuto del soldato' va sempre preso sul serio. Se succede in Israele sotto Netanyahu, è molto piu di una notiz… - Agenzia_Ansa : Israele: Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa dopo la richiesta di Gallant di fermare la riforma giudiz… - SBidimedia : In Israele ???? in atto una delle più grandi proteste della storia del paese: Bloccata l'autostrada a Tel Aviv, forz… - RinJov : RT @dariodangelo91: 18/n ?????? Alti funzionari del #Likud, il partito di #Netanyahu, contro il ministro della Giustizia #Levin: ' Dovrebbe di… - MarcoGerva1968 : RT @HuffPostItalia: Netanyahu assediato. Manifestazioni in Israele contro la riforma della Giustizia -