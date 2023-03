Israele: Netanyahu consulta ministri per possibile congelamento riforma giustizia (Di lunedì 27 marzo 2023) Tel Aviv, 27 mar. (Adnkronos/Dpa) - Il governo israeliano sta discutendo il congelamento della sua controversa riforma giudiziaria dopo che ieri notte sono scoppiate proteste in tutto il paese. Lo riferisce il Jerusalem Post. Decine di migliaia di persone si sono radunate ieri sera a Tel Aviv per protestare contro il licenziamento del ministro della Difesa Yoav Galant da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo che questi aveva invitato il governo a fermare la riforma. A Gerusalemme, secondo quanto riferito, manifestanti hanno sfondato un posto di blocco vicino alla residenza di Netanyahu. Il premier, secondo il quotidiano israeliano, ha convocato una riunione di emergenza ieri sera, proseguita fino alle prime ore di stamattina. Oltre al ministro della giustizia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Tel Aviv, 27 mar. (Adnkronos/Dpa) - Il governo israeliano sta discutendo ildella sua controversagiudiziaria dopo che ieri notte sono scoppiate proteste in tutto il paese. Lo riferisce il Jerusalem Post. Decine di migliaia di persone si sono radunate ieri sera a Tel Aviv per protestare contro il licenziamento del ministro della Difesa Yoav Galant da parte del primo ministro israeliano Benjamin, dopo che questi aveva invitato il governo a fermare la. A Gerusalemme, secondo quanto riferito, manifestanti hanno sfondato un posto di blocco vicino alla residenza di. Il premier, secondo il quotidiano israeliano, ha convocato una riunione di emergenza ieri sera, proseguita fino alle prime ore di stamattina. Oltre al ministro della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Il 'rifiuto del soldato' va sempre preso sul serio. Se succede in Israele sotto Netanyahu, è molto piu di una notiz… - Agenzia_Ansa : Israele: Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa dopo la richiesta di Gallant di fermare la riforma giudiz… - SBidimedia : In Israele ???? in atto una delle più grandi proteste della storia del paese: Bloccata l'autostrada a Tel Aviv, forz… - FMartina1 : RT @ROBZIK: #Israele nel caos. Le università israeliane hanno annunciato stasera uno sciopero a tempo indeterminato, che comprende la cessa… - salvalente11 : RT @GianniVernetti: La scelta di #Netanyahu di rimuovere il Ministro della Difesa Yoav #Gallant, che aveva chiesto di bloccare la riforma d… -