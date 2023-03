Israele nel caos per la riforma della giustizia. Netanyahu cede e la rinvia (Di lunedì 27 marzo 2023) Pochi minuti fa il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha fermato l’iter per l’approvazione della contestatissima riforma della giustizia. La decisione è arrivata dopo le manifestazioni di protesta della scorsa notte e quelle di oggi, alle quali hanno partecipato più di 600.000 persone. Non appena si è saputo che il ministro della Difesa Yoav Galant che aveva chiesto il blocco della riforma almeno fino al giorno dell'Indipendenza nazionale (26 aprile 2023) «in modo da ritrovare l'unità nazionale» era stato licenziato dal premier la gente è scesa per le strade. Galant in un comunicato aveva detto pur condividendo il progetto che «già adesso esiste un pericolo chiaro, immediato e concreto alla nostra sicurezza nazionale. La sicurezza ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 marzo 2023) Pochi minuti fa il premier israeliano Benyaminha fermato l’iter per l’approvazionecontestatissima. La decisione è arrivata dopo le manifestazioni di protestascorsa notte e quelle di oggi, alle quali hanno partecipato più di 600.000 persone. Non appena si è saputo che il ministroDifesa Yoav Galant che aveva chiesto il bloccoalmeno fino al giorno dell'Indipendenza nazionale (26 aprile 2023) «in modo da ritrovare l'unità nazionale» era stato licenziato dal premier la gente è scesa per le strade. Galant in un comunicato aveva detto pur condividendo il progetto che «già adesso esiste un pericolo chiaro, immediato e concreto alla nostra sicurezza nazionale. La sicurezza ...

