Israele nel caos | ma per poco Cosa prevede la riforma contestata e forse già stracciata

Roma, 27 mar – Un'ondata di proteste contro il premier Benyamin Netanyahu e il suo governo, sta travolgendo Israele. Una contestazione massiccia che va avanti da alcune settimane e che oggi vede decine di migliaia di persone manifestare davanti al Parlamento. Due manifestanti sono riusciti ad entrare momentaneamente alla Knesset, gridando al ministro dell'educazione Yoav Kish di dimettersi, prima di essere allontanati dalle forze di sicurezza. Ma Cosa sta succedendo davvero in Israele? Perché tutti questi cittadini stanno scendendo in piazza inferociti contro l'esecutivo guidato da Netanyahu? Al centro di tutto, c'è la riforma della giustizia, il cui iter legislativo dovrebbe però essere sospeso oggi dal primo ministro. Vediamo allora Cosa prevede(va) e Cosa potrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Israele, migliaia in piazza contro la riforma della giustizia. Il ministro della Difesa avvisa Netanyahu: “Fermiamo… - Agenzia_Ansa : Notte di proteste in Israele dopo il licenziamento del ministro della difesa Yoav Gallant, reo di aver chiesto il f… - AmbAlonBar : L'Histadrùt, il maggiore sindacato israeliano, ha dato indicazione di scioperare a tutti i dipendenti governativi,… - NucciPollarolo : RT @SamuelT32109871: La fortezza inespugnabile di Masada - Israele Arroccata su un promontorio a 400 mt di altezza, nel I sec a.C era il p… - Fusillide : RT @ROBYBOX: Congelare non vuol dire eliminare … questo è furbo ! nel frattempo è il paese che si sospende da se -