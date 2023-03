Israele: ministri, sostegno a Netanyahu in caso sospensione riforma giustizia (Di lunedì 27 marzo 2023) Tel Aviv, 27 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almeno tre ministri del Likud, il partito guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, hanno annunciato il loro sostegno al capo del governo nel caso decidesse di sospendere la riforma giudiziaria. Il primo a farlo è stato il ministro della Cultura e dello Sport, Miki Zohar, che ha dichiarato che pagheranno "a caro prezzo" il fallimento del provvedimento, esprimendo anche la necessità di sostenere il premier se "deciderà di fermare la riforma per evitare la rottura creatasi nella nazione". "La riforma del sistema giudiziario è necessaria ed essenziale, ma quando la casa prende fuoco non si chiede chi ha ragione, ma si versa acqua e si salvano gli occupanti", ha aggiunto. Facendo seguito alle parole di Zohar, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Tel Aviv, 27 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almeno tredel Likud, il partito guidato dal primo ministro Benjamin, hanno annunciato il loroal capo del governo neldecidesse di sospendere lagiudiziaria. Il primo a farlo è stato il ministro della Cultura e dello Sport, Miki Zohar, che ha dichiarato che pagheranno "a caro prezzo" il fallimento del provvedimento, esprimendo anche la necessità di sostenere il premier se "deciderà di fermare laper evitare la rottura creatasi nella nazione". "Ladel sistema giudiziario è necessaria ed essenziale, ma quando la casa prende fuoco non si chiede chi ha ragione, ma si versa acqua e si salvano gli occupanti", ha aggiunto. Facendo seguito alle parole di Zohar, il ...

