Israele, migliaia davanti alla Knesset contro riforma giudiziaria (Di lunedì 27 marzo 2023) Circa 80.000 persone si sono radunate a Gerusalemme attorno alla Knesset, il Parlamento israeliano, per protestare contro la riforma della giustizia del governo di Benjamin Netanyahu. Il primo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Circa 80.000 persone si sono radunate a Gerusalemme attorno, il Parlamento israeliano, per protestareladella giustizia del governo di Benjamin Netanyahu. Il primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Ospedali in sciopero, lezioni sospese all’università, strade bloccate. Centinaia di migliaia di persone in piazza,… - Tg3web : Centinaia di migliaia di persone in piazza ieri in Israele per il dodicesimo sabato di mobilitazione contro la rifo… - LiaQuartapelle : In Israele centinaia di migliaia di persone sono mobilitate contro una riforma che mette i giudici sotto controllo… - gioac22 : RT @dariodangelo91: ?????? Radar acceso su #Israele. Migliaia di persone in strada a #TelAviv dopo la decisione di #Netanyahu di rimuovere il… - libellula58 : RT @michelegiorgio2: Caos politico e manifestazioni con migliaia di persone in Israele dopo la decisione di Netanyahu di licenziare il mini… -