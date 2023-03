Israele, le proteste a Tel Aviv contro Netanyahu: i manifestanti si scontrano con la polizia – Il video (Di lunedì 27 marzo 2023) A Tel Aviv migliaia di manifestanti sono scesi in strada a protestare dopo la cacciata del ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, reo di aver chiesto una sospensione del controverso processo di riforma della giustizia, su cui si sta spaccando il paese. In un filmato pubblicato dall’utente Bar Peleg su Twitter si vede che i manifestanti buttano giù le recinzioni e gli agenti a cavallo intervengono, mentre una persona viene colpita. Intanto i leader della coalizione di governo hanno annunciato una riunione in mattinata. Il primo ministro Benjamin Netanyahu, capo del partito Likud, sarebbe pronto a sostenere lo stop al pacchetto di riforma della giustizia. I partiti ultraortodossi Shas e United Torah Judaism sarebbero pronti a sostenere la sua decisione. L’unico a rimanere sulle barricate della ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) A Telmigliaia disono scesi in strada a protestare dopo la cacciata del ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, reo di aver chiesto una sospensione delverso processo di riforma della giustizia, su cui si sta spaccando il paese. In un filmato pubblicato dall’utente Bar Peleg su Twitter si vede che ibuttano giù le recinzioni e gli agenti a cavallo intervengono, mentre una persona viene colpita. Intanto i leader della coalizione di governo hanno annunciato una riunione in mattinata. Il primo ministro Benjamin, capo del partito Likud, sarebbe pronto a sostenere lo stop al pacchetto di riforma della giustizia. I partiti ultraortodossi Shas e United Torah Judaism sarebbero pronti a sostenere la sua decisione. L’unico a rimanere sulle barricate della ...

