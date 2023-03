Israele, la diretta – Netanyahu annuncia il rinvio della riforma della giustizia: “Non possiamo avere una guerra civile” (Di lunedì 27 marzo 2023) Nella notte oltre 700mila persone in piazza e lunedì mattina sciopero generale. Netanyahu a colloquio con chi lo sostiene, ma l’estrema destra di Ben Gvir lo minaccia: “Se si ferma noi fuori dall’esecutivo”. E “Bibi” perderebbe la maggioranza. Due manifestanti entrano alla Knesset L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Nella notte oltre 700mila persone in piazza e lunedì mattina sciopero generale.a colloquio con chi lo sostiene, ma l’estrema destra di Ben Gvir lo minaccia: “Se si ferma noi fuori dall’esecutivo”. E “Bibi” perderebbe la maggioranza. Due manifestanti entrano alla Knesset L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Israele, Netanyahu verso annuncio stop riforma della giustizia dopo la rivolta nella notte - repubblica : Israele, rivolta nella notte. Herzog a Netanyahu: stop alla riforma della Giustizia. Migliaia di persone nelle stra… - Francesco_Rizz_ : RT @dariodangelo91: ?????? Solo per gli iscritti al Blog: la cronaca in tempo reale dell'attesissimo discorso di #Netanyahu. - universo_astro : RT @dariodangelo91: ?????? Solo per gli iscritti al Blog: la cronaca in tempo reale dell'attesissimo discorso di #Netanyahu. - AlvisiConci : RT @dariodangelo91: ?????? Solo per gli iscritti al Blog: la cronaca in tempo reale dell'attesissimo discorso di #Netanyahu. -