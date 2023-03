Israele in rivolta contro la riforma della Giustizia: Netanyahu ora pensa di congelarla (Di lunedì 27 marzo 2023) La protesta che ha coinvolto oltre 700mila persone secondo i media dopo il licenziamento del ministro della Difesa, contrario alla riforma della Giustizia, porta Benjamin Netanyahu vicino a un passo indietro. La rivolta nella notte, unite alle preoccupazioni degli Stati Uniti, hanno spinto diversi membri di governo e sostenitori della maggioranza a chiedere una riflessione sulla legge che il primo ministro israeliano vuole approvare a tutti i costi. E con lo sciopero a oltranza nelle università, al quale potrebbero unirsi i medici degli ospedali e altri settori dei servizi, ha finito per frenare lo stesso Netanyahu. Al termine di una notte convulsa, fatta di riunioni e con l’esercito in “stato di allerta”, e con una nuova manifestazione indetta davanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) La protesta che ha coinvolto oltre 700mila persone secondo i media dopo il licenziamento del ministroDifesa, contrario alla, porta Benjaminvicino a un passo indietro. Lanella notte, unite alle preoccupazioni degli Stati Uniti, hanno spinto diversi membri di governo e sostenitorimaggioranza a chiedere una riflessione sulla legge che il primo ministro israeliano vuole approvare a tutti i costi. E con lo sciopero a oltranza nelle università, al quale potrebbero unirsi i medici degli ospedali e altri settori dei servizi, ha finito per frenare lo stesso. Al termine di una notte convulsa, fatta di riunioni e con l’esercito in “stato di allerta”, e con una nuova manifestazione indetta davanti ...

