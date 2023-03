Israele | Fassino | ' dalla parte di chi lotta per democrazia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Daviene una straordinaria dimostrazione di come si difende lada chi la vorrebbe ridurre a un guscio vuoto". Lo dichiara Pierodella Direzione del Partito democratico. "Dopo settimane di grandi manifestazioni che hanno coinvolto ogni settore della società israeliana, esercito compreso - sottolinea- oggi è tuttache si ferma con lo sciopero generale per fermare il tentativo di Nethanyahu di sottoporre la giustizia al potere politico e di bloccare i processi a cui il primo ministro è sottoposto. Anche chi in Italia crede nello stato di diritto - conclude- ha il dovere di essere al fianco della società israeliana e della sua strenua difesa della".