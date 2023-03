Israele | estrema destra dice sì a stop riforma giustizia fino a maggio

(Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Sembra sbloccarsi lo stallo politico inintorno alla contestatissimadellapromossa dal premier Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riportano i media locali, il partito diOtzma Yehudit ha annunciato in una nota che il suo leader, il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, ha accettato il congelamento dell’iter legislativo dellaalla prossima sessione della Knesset, prevista all’inizio di. In cambio, sostiene il partito, Netanyahu ha promesso formalmente che il governo approverà nella sua prossima riunione la creazione di una ‘Guardia Nazionale’ che agirà sotto il controllo di Ben-Gvir. Oggi il leader di Otzma Yehudit, fazione del partito di ...

Ecco i punti principali della riforma, tenendo presente che innon esiste una Carta ... * Carattere di 'irragionevolezza di una decisione' - In base a questo criterio, oggi la Corte ...'Potenza ebraica', il partito didestra di Itamar Ben Gvir, ha detto di essere disponibile a rinviare la riforma fino alla ripresa della Knesset, dopo la Pasqua ebraica, a patto che il governo esamini subito la creazione di ...Non si fermano, in, le proteste di piazza contro la riforma della giustizia del governo ... Il Ministro della Sicurezza Ben Gvir, rappresentante dell'destra, ha fatto sapere di essere ...

Ma i leader dell'estrema destra vogliono tirare dritto probabilmente per ... Qui, nel cuore economico di Israele, i contrari alla riforma sono tanti. E questo potrebbe far irrigidire le posizioni dei ...