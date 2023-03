Israele, caos sul piano Giustizia: scontri nella notte (Di lunedì 27 marzo 2023) È caos in Israele per la contestata riforma della Giustizia prevista dal governo Netanyahu. Migliaia di persone sono scese in strada per bloccare ponti, piazze, autostrade. Sventolando bandiere israeliane che riportano la scritta “democrazia”. Le proteste sono scoppiate domenica intorno alla mezzanotte e sono andate avanti per almeno tre ore. Accesi numerosi fuochi che hanno L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Èinper la contestata riforma dellaprevista dal governo Netanyahu. Migliaia di persone sono scese in strada per bloccare ponti, piazze, autostrade. Sventolando bandiere israeliane che riportano la scritta “democrazia”. Le proteste sono scoppiate domenica intorno alla mezzae sono andate avanti per almeno tre ore. Accesi numerosi fuochi che hanno L'articolo proviene da Inews24.it.

