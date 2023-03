Israele: Ben Gvir accetta di congelare la riforma (Di lunedì 27 marzo 2023) 'Potenza ebraica', il partito di estrema destra di Itamar Ben Gvir, ha detto di essere disponibile a rinviare la riforma fino alla ripresa della Knesset, dopo la Pasqua ebraica, a patto che il governo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) 'Potenza ebraica', il partito di estrema destra di Itamar Ben, ha detto di essere disponibile a rinviare lafino alla ripresa della Knesset, dopo la Pasqua ebraica, a patto che il governo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FasuloGianni : RT @NessunLuogo24: #BREAKING Pinchas Idan, leader del sindacato aeroportuale israeliano e influente esponente del #Likud, annuncia il bloc… - bettafiorito : RT @barbarajerkov: ++ ISRAELE: BEN GVIR ACCETTA DI CONGELARE LA RIFORMA ++ In cambio di una Guardia nazionale guidata da lui stesso ma, chi… - News24_it : Israele: Ben Gvir accetta di congelare la riforma - barbarajerkov : ++ ISRAELE: BEN GVIR ACCETTA DI CONGELARE LA RIFORMA ++ In cambio di una Guardia nazionale guidata da lui stesso ma… - GioBernard : Netanyahu sospende (fino alla prossima sessione della Knesset in maggio) la riforma della Giustizia. Ma per ottener… -