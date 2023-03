Israele, barricate e pneumatici bruciati: le proteste in piazza dilagano a macchia d’olio (Di lunedì 27 marzo 2023) Violente proteste sono scoppiate in Israele in seguito al licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gallant da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Decine di migliaia di persone si sono riunite spontaneamente a Tel Aviv. I manifestanti hanno interrotto il traffico bruciando pneumatici e alzando barricate Hanno posizionato pietre e ferri sulla strada fuori da Kiriya all’incrocio di Kaplan e sull’autostrada 20, secondo quanto riferisce la polizia. Sono 600mila le persone scese in piazza nel paese: proteste hanno avuto luogo a Beersheba, Haifa e Gerusalemme, dove migliaia di persone si sono radunate davanti alla residenza privata di Netanyahu. La polizia si è scontrata con i manifestanti. In migliaia hanno poi marciato dalla residenza alla Knesset, il Parlamento ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Violentesono scoppiate inin seguito al licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gallant da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Decine di migliaia di persone si sono riunite spontaneamente a Tel Aviv. I manifestanti hanno interrotto il traffico bruciandoe alzandoHanno posizionato pietre e ferri sulla strada fuori da Kiriya all’incrocio di Kaplan e sull’autostrada 20, secondo quanto riferisce la polizia. Sono 600mila le persone scese innel paese:hanno avuto luogo a Beersheba, Haifa e Gerusalemme, dove migliaia di persone si sono radunate davanti alla residenza privata di Netanyahu. La polizia si è scontrata con i manifestanti. In migliaia hanno poi marciato dalla residenza alla Knesset, il Parlamento ...

