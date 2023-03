Irma Testa si racconta, dai trionfi sul ring al coming out: «Il mio punto di riferimento è Frida Kahlo» (Di lunedì 27 marzo 2023) L’italiana Irma Testa ha vinto la medaglia d’oro ai mondiali di boxe in India. Nella finale di categoria dei 57 chili a Nuova Delhi ha battuto la kazaka Karina Ibragimova. E in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera oggi racconta la sua vita e la sua carriera. Partendo dagli inizi da 12enne a Torre Annunziata: «Da noi non ci sono tante possibilità per i giovani. O vieni da una famiglia perbene e benestante, che ti fa studiare, ma se hai i genitori assenti perché devono lavorare dalla mattina alla sera è difficile prendere strade che ti portino lontano. Io ho avuto il maestro Lucio Zurlo, che ha sostituito i miei. Sono entrata in palestra, mi sono subito divertita, non ne sono più uscita». Irma ha portato a casa una serie di record. È stata la prima pugile italiana alle Olimpiadi (Rio 2016, a 18 anni). La ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) L’italianaha vinto la medaglia d’oro ai mondiali di boxe in India. Nella finale di categoria dei 57 chili a Nuova Delhi ha battuto la kazaka Karina Ibragimova. E in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera oggila sua vita e la sua carriera. Partendo dagli inizi da 12enne a Torre Annunziata: «Da noi non ci sono tante possibilità per i giovani. O vieni da una famiglia perbene e benestante, che ti fa studiare, ma se hai i genitori assenti perché devono lavorare dalla mattina alla sera è difficile prendere strade che ti portino lontano. Io ho avuto il maestro Lucio Zurlo, che ha sostituito i miei. Sono entrata in palestra, mi sono subito divertita, non ne sono più uscita».ha portato a casa una serie di record. È stata la prima pugile italiana alle Olimpiadi (Rio 2016, a 18 anni). La ...

