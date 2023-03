Irma Testa Regina Mondiale | «Basta con gli stereotipi»

(Di lunedì 27 marzo 2023) L’azzurra si è laureata campionessa del Mondo Un anno dopo l’argentosi è messa al collo, nel weekend, la medaglia d’oro ai Mondiali che si sono svolti a Nuova Delhi. La campana si è imposta nella categoria 57 kg, battendo la kazaka Karina Ibragimova. In un’intervista concessa a Corriere della Sera, come del resto accennato nell’euforia post medaglia, ha ripercorso la carriera e tutti i sacrifici fatti, che ha ribadito rifarebbe., nata a Torre Annunziata ha sbaragliato le carte di questo sport e scardinato tantidiventano la prima azzurra di sempre nella boxe a una Olimpiade e la prima a vincere una medaglia, il bronzo a Tokyo 2020. «Da noi non ci sono tante possibilità per i giovani. O vieni da una famiglia perbene e benestante, che ti fa studiare, ma se hai i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Grandissima Irma Testa! La 25enne di Torre Annunziata ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di boxe in corso a Nuo… - Eurosport_IT : IRMA SEI CAMPIONESSA DEL MONDO ???????? L'azzurra vince l'incontro con la kazaka Karina Ibragimova con una decisione u… - ItaliaTeam_it : IRMA A MANI BASSE???? Il pugilato femminile ci regala una straordinaria giornata ai Mondiali di Nuova Delhi. Una Tes… - napolipiucom : Irma Testa: 'Mia mamma mi disse: scappa tu che puoi. A Torre Annunzia si spera che il marito non finisca in carcere… - 361_magazine : L'azzurra #IrmaTesta si racconta e dà un pugno agli stereotipi -

Al Corsera: "pensavo che il mio coming out si portasse dietro altre ragazze, così non è stato. Frida Kahlo il mio modello. Il pugilato è catartico" Bronze medallist Italy'sposes on the podium with her medal after the women's feather (54 - 57kg) boxing final bout during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Kokugikan Arena in Tokyo on August 3, 2021. (Photo by ...La risoluzione del contratto è stata consensuale • MotoGp, il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia ha vinto la prima gara della nuova stagione, in Portogallo •ha vinto la ...L'italianaha vinto la medaglia d'oro ai mondiali di boxe in India. Nella finale di categoria dei 57 chili a Nuova Delhi ha battuto la kazaka Karina Ibragimova . E in un'intervista rilasciata al ...

Irma Testa incanta: è oro ai mondiali di boxe. "Una vita di sacrifici, ma ne è valsa la pena" la Repubblica

Un anno dopo l'argento Mondiale, Irma Testa si è messa al collo, nel weekend, la medaglia d'oro ai Mondiali che ...L’italiana Irma Testa, 25enne di Torre Annunziata, ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali femminili di pugilato a New Delhi, in India, nella categoria pesi piuma (57 kg). In occasione del trionfo ...