Irma Testa: "Mia mamma mi disse: scappa tu che puoi. A Torre Annunzia si spera che il marito non finisca in carcere"

Irma Testa pugile di Torre Annunziata ha vinto la medaglia d'oro di pugilato ai Mondiali che si sono svolti a New Delhi in India. La pugile ha rilasciato una lunga intervista a Corriere della Sera, in cui ha parlato della sua vita e di come è cominciata la passione per la boxe in un posto complicato come Torre Annunziata. Parla di Torre Annunziata. «Da noi non ci sono tante possibilità per i giovani. O vieni da una famiglia perbene e benestante, che ti fa studiare, ma se hai i genitori assenti perché devono lavorare dalla mattina alla sera è difficile prendere strade che ti portino lontano. Io ho avuto il maestro Lucio Zurlo, che ha sostituito i miei. Sono entrata in palestra, mi sono subito divertita, non ne sono più uscita. A 14 anni, in Nazionale, è ...

