Ipofosfatemia legata all’X, Aifa approva burosumab anche in adulti (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Si allargano le cure per i pazienti adulti affetti da Ipofosfatemia legata all’X (Xlh). L’Agenzia italiana del farmaco ha approvato in regime di rimborsabilità il trattamento con burosumab di questa rara malattia metabolica delle ossa (GU n.71 del 24 marzo). Fino ad ora in Italia il trattamento era disponibile soltanto per i bambini di età pari o superiore a un anno e negli adolescenti con apparato scheletrico in crescita, mentre per tutte le altre categorie l’unica opzione era la terapia convenzionale che porta con sé diversi effetti indesiderati. Da oggi, invece, potranno accedere a burosumab sia gli adulti che non sono mai stati trattati sia i ‘futuri adulti’ che hanno già avuto accesso alla terapia durante ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Si allargano le cure per i pazientiaffetti da(Xlh). L’Agenzia italiana del farmaco hato in regime di rimborsabilità il trattamento condi questa rara malattia metabolica delle ossa (GU n.71 del 24 marzo). Fino ad ora in Italia il trattamento era disponibile soltanto per i bambini di età pari o superiore a un anno e negli adolescenti con apparato scheletrico in crescita, mentre per tutte le altre categorie l’unica opzione era la terapia convenzionale che porta con sé diversi effetti indesiderati. Da oggi, invece, potranno accedere asia gliche non sono mai stati trattati sia i ‘futuri’ che hanno già avuto accesso alla terapia durante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Ipofosfatemia legata all'X, Aifa approva burosumab anche in adulti - Giornaleditalia : Ipofosfatemia legata all'X, Aifa approva burosumab anche in adulti - vivereitalia : Ipofosfatemia legata all'X, Aifa approva burosumab anche in adulti - jmarzola1 : RT @Adnkronos: Finora il rimborso riguardava solo i bambini con la rara patologia del metabolismo osseo. - Adnkronos : Finora il rimborso riguardava solo i bambini con la rara patologia del metabolismo osseo. -

Ipofosfatemia legata all'X, Aifa approva burosumab anche in adulti Si allargano le cure per i pazienti adulti affetti da ipofosfatemia legata all'X (Xlh). L'Agenzia italiana del farmaco ha approvato in regime di rimborsabilità il trattamento con burosumab di questa rara malattia metabolica delle ossa (GU n.71 del 24 ... Giornata Mondiale Malattie Rare, con '#TheRAREside' OMaR porta al cinema la real life - Milano Post Il cane " per Sara, la cui vita è connotata anche dall'XLH, ipofosfatemia legata all'X " può essere un amico e un compagno fedele, felice e affidabile. È importante la tutela e il rispetto degli ... Ipofosfatemia legata all'X, Aifa approva burosumab anche in adulti Si allargano le cure per i pazienti adulti affetti da ipofosfatemia legata all'X (Xlh). L'Agenzia italiana del farmaco ha approvato in regime di rimborsabilità il trattamento con burosumab di questa rara malattia metabolica delle ossa (GU n.71 del 24 ... Si allargano le cure per i pazienti adulti affetti daall'X (Xlh). L'Agenzia italiana del farmaco ha approvato in regime di rimborsabilità il trattamento con burosumab di questa rara malattia metabolica delle ossa (GU n.71 del 24 ...Il cane " per Sara, la cui vita è connotata anche dall'XLH,all'X " può essere un amico e un compagno fedele, felice e affidabile. È importante la tutela e il rispetto degli ...Si allargano le cure per i pazienti adulti affetti daall'X (Xlh). L'Agenzia italiana del farmaco ha approvato in regime di rimborsabilità il trattamento con burosumab di questa rara malattia metabolica delle ossa (GU n.71 del 24 ... Ipofosfatemia legata all'X, Aifa approva la rimborsabilità di ... AboutPharma Ipofosfatemia legata all'X, Aifa approva burosumab anche in adulti Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) - Si allargano le cure per i pazienti adulti affetti da ipofosfatemia legata all'X (Xlh). L'Agenzia italiana del farmaco ha approvato in regime di rimborsabilità il ... Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) - Si allargano le cure per i pazienti adulti affetti da ipofosfatemia legata all'X (Xlh). L'Agenzia italiana del farmaco ha approvato in regime di rimborsabilità il ...