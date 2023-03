Ipnosi | tumore al cervello asportato con l’aiuto di questa tecnica

(Di lunedì 27 marzo 2023)per. Asportare unalda un paziente sveglio? È successo per la prima volta all’ospedale Santa Maria di Terni, in Umbria, grazie all’. L’equipe di Neurochirurgia dell’ospedale coordinata dal direttore della struttura complessa di Neurochirurgia, Carlo Conti, in stretta partnership con i colleghi della Neurorianimazione e con l’assistenza del gruppo di ... TAG24.

Nel caso specifico si trattava di un giovane paziente affetto da uncerebrale localizzato in ... "L'utilizzo dell'- spiega il dottor Conti - ha permesso di controllare lo stato ansioso del ...Estratto dell'articolo da www.leggo.it Operazione chirurgica 2 Paziente sveglio ma sottodurante un intervento di rimozione di uncerebrale. La complessa operazione è stata portata a termine con successo dall'equipe ...Prima volta in Umbria per un intervento così delicato su paziente sveglio, grazie al connubio die farmacologia. Unal cervello asportato ad un paziente sveglio, grazie all': è l'innovativo intervento eseguito all'ospedale di Terni, il primo del genere in Umbria. L' equipe di ...

L'equipe di Neurochirurgia dell' ospedale Santa Maria di Terni, in stretta collaborazione con i colleghi della Neurorianimazione e con ...