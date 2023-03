(Di lunedì 27 marzo 2023) Simonecon molta probabilità dalla prossima stagione non sarà più l’allenatore dell’Inter. Solo un clamoroso exploit in Champions League – sottolinea Sportmediaset -, potrebbe cambiare gli scenari. Laintantoin particolare.DECISO – Dopo lo scudetto perso la scorsa stagione, nonostante la vittoria della Coppa Italia e delle Supercoppe Italiane, per Simonepesano soprattutto le nove sconfitte stagionali (quest’anno) e le tante critiche sull’incapacità di gestire le partite a gara in corso. Il tecnico piacentino al termine di questa stagione potrebbe lasciare l’Inter. Al momento, ipiù caldi sottolineati dal sito sportivo sono principalmente: Thiago Motta, De Zerbi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Inzaghi, futuro all’Inter già segnato. Dirigenza valuta quattro nomi – SM - internewsit : Inzaghi, futuro all'Inter già segnato. Dirigenza valuta quattro nomi - SM - - trebino_michele : @wazzaCN Vengo dal futuro e vi dico che il prossimo allenatore dell’Inter chiunque sarà… verrà criticato più di Inz… - LucaDiMarc : RT @El_Principe22_: Nagelsmann vs Inzaghi Il futuro del calcio mondiale - Marifcint : @VinceTheI Se il mio futuro è Inzaghi o Thiago Motta, voglio essere nostalgico del passato -

Stessa durata del contratto di Simone, che appare però sempre più in bilico in casa Inter. ... Da valutare ildi Stefano Pioli, che ha un finale di stagione per cullare il sogno Champions.Lo ringraziamo per il contributo dato e gli auguriamo ogni bene per il', si legge nel comunicato del club londinese. "Come hanno beccato Antonio Conte": la foto che terrorizza- GuardaOra, ho già detto che spero nella prosecuzione del rapporto tra Inter e Simone. Tuttavia ... Ascolta 'Inter, così Lukaku può cambiare il. Aspettando Conte' su Spreaker. Quale sarebbe, ...

Inzaghi, futuro all’Inter già segnato. Dirigenza valuta quattro nomi – SM Inter-News.it

Esultanza Inter @livephotosport Le incessanti indiscrezioni sul futuro del tecnico Simone Inzaghi condannano inevitabilmente il tecnico piacentino ad inanellare risultati positivi tra Serie A e ...Il futuro di Inzaghi sulla panchina dell’Inter è piuttosto incerto, si sa. Le 9 sconfitte in 27 giornate di campionato sono un macigno difficilmente digeribile dalla dirigenza e quindi, a meno di ...