Investimento davanti parco Forti, le condizioni del bimbo ferito (Di lunedì 27 marzo 2023) Fiumicino – Ancora apprensione per la tragedia sfiorata venerdì 24 marzo davanti al nuovo parco Tommaso Forti, dove un bambino di 10 anni è stato investito (leggi qui). Le attuali condizioni del bimbo, però, fanno tirare un sospiro di sollievo: al piccolo sono stati diagnosticati 30 giorni di prognosi, ma non è in pericolo di vita. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il bambino sarebbe stato investito da un'auto, alla guida della quale c'era una donna, mentre attraversava la strada. Le esatte dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio delle Forze dell'Ordine che determineranno poi le responsabilità dell'accaduto. La buona notizia, ed è quella che più conta, è che il bimbo ora sta meglio ed è fuori pericolo.

