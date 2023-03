Investimenti da 32 milioni di euro per il sito di Novartis a Torre Annunziata (Di lunedì 27 marzo 2023) Milano, 27 mar. (Adnkronos Salute) - Un investimento da 32 milioni di euro per ampliare il sito produttivo di Novartis Italia a Torre Annunziata, Napoli. Il piano, che ha ricevuto l'approvazione del commissario per la Zes (Zona economica speciale) campana Giuseppe Romano, prevede "la creazione di uno spazio dedicato allo sviluppo, all'innovazione e alle nuove tecnologie nel campo delle Life Science, che permetterà di raggiungere sempre più pazienti nel mondo puntando su tecnologie all'avanguardia e potenziando la capacità produttiva del sito", spiega la filiale italiana del gruppo farmaceutico svizzero. Oggi - sottolinea l'azienda in una nota - il Campus Novartis di Torre Annunziata rappresenta uno dei poli ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 marzo 2023) Milano, 27 mar. (Adnkronos Salute) - Un investimento da 32diper ampliare ilproduttivo diItalia a, Napoli. Il piano, che ha ricevuto l'approvazione del commissario per la Zes (Zona economica speciale) campana Giuseppe Romano, prevede "la creazione di uno spazio dedicato allo sviluppo, all'innovazione e alle nuove tecnologie nel campo delle Life Science, che permetterà di raggiungere sempre più pazienti nel mondo puntando su tecnologie all'avanguardia e potenziando la capacità produttiva del", spiega la filiale italiana del gruppo farmaceutico svizzero. Oggi - sottolinea l'azienda in una nota - il Campusdirappresenta uno dei poli ...

