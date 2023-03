Inveiscono contro la Polizia a Napoli: denunciati (Di lunedì 27 marzo 2023) Inveiscono contro la Polizia a Napoli si tratta di due persone in stato di agitazione, uno di loro ha estratto un coltello Inveiscono contro la Polizia a Napoli. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Nazario Sauro all’angolo con via Palepoli. La segnalazione parlava di una persona sulla scogliera in forte stato di agitazione. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato l’uomo segnalato e, con il supporto dei Nibbio, lo hanno raggiunto tentando di riportarlo alla calma. L’uomo però, alla loro vista, ha estratto dalla tasca un coltello della lunghezza di circa 10 cm per poi disfarsene gettandolo tra gli scogli. Gli agenti lo hanno così bloccato. In quel ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 27 marzo 2023)lasi tratta di due persone in stato di agitazione, uno di loro ha estratto un coltellola. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Nazario Sauro all’angolo con via Palepoli. La segnalazione parlava di una persona sulla scogliera in forte stato di agitazione. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato l’uomo segnalato e, con il supporto dei Nibbio, lo hanno raggiunto tentando di riportarlo alla calma. L’uomo però, alla loro vista, ha estratto dalla tasca un coltello della lunghezza di circa 10 cm per poi disfarsene gettandolo tra gli scogli. Gli agenti lo hanno così bloccato. In quel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Inveiscono contro la Polizia a Napoli si tratta di due persone in stato di agitazione, uno di loro ha estratto un c… - 116_eb : @StephanGesh @VEParsi1 Strano io vedo solo barbari pro dittatura russa che inveiscono con le loro ridicole argoment… - alessiohardme : @DeaMarianna @MissRebDelRio2 Queste sanguisughe vivono di luce riflessa, la stessa luce contro cui inveiscono. Non… - Jocelyn29125111 : @mattia_sen @mara_carfagna Dobbiamo ancora capire il motivo per cui la guardia costiera di NON è intervenuta... E d… - domenickodg : @BETTINOROSSONE1 querelando i giacobini che sulla carta stampata inveiscono contro il partito -

Una giornata di ordinaria follia che inizia da lontano e finisce sotto la guglia dell'Immacolata Tutto questo, con la, quasi, certezza che, a parti invertite, difficilmente, si sarebbero fatti sfilare centinaia di napoletani che inveiscono contro i tedeschi, schierati come truppe militari, per ... Ed è ancora inverno. In Spagna temperature record e spiagge già piene. In alcune regioni della Spagna, questo fine settimana stata gi messa in funzione l'aria condizionata anche di notte. I turisti si godono il caldo, altri invece inveiscono contro il cambiamento climatico. E in molti luoghi l'acqua sta gi scarseggiando. L'inizio ufficiale della primavera in Europa non avverr prima di una settimana, ma in Spagna milioni di ... La replica dell'avvocata DeMichelis sulla frase sui poveri: 'intendevo poveri moralmente' ... c'è la replica alle polemiche montate dopo che in un altro video di novembre scorso che è girato sui media, DeMichelis e un suo amico inveiscono contro i poveri che 'dovrebbero bruciare all'Inferno'. Tutto questo, con la, quasi, certezza che, a parti invertite, difficilmente, si sarebbero fatti sfilare centinaia di napoletani chei tedeschi, schierati come truppe militari, per ...In alcune regioni della Spagna, questo fine settimana stata gi messa in funzione l'aria condizionata anche di notte. I turisti si godono il caldo, altri inveceil cambiamento climatico. E in molti luoghi l'acqua sta gi scarseggiando. L'inizio ufficiale della primavera in Europa non avverr prima di una settimana, ma in Spagna milioni di ...... c'è la replica alle polemiche montate dopo che in un altro video di novembre scorso che è girato sui media, DeMichelis e un suo amicoi poveri che 'dovrebbero bruciare all'Inferno'. Inveiscono contro la Polizia a Napoli: denunciati Punto! Il web magazine METEO: forte caldo in Spagna e Francia Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...