Inter, tutti sacrificabili! Anche Lautaro Martinez. Rinnovi criptici – SI (Di lunedì 27 marzo 2023) Dal rischio di vedersi sfuggire un calciatore come Lautaro Martinez ai Rinnovi di contratto ancora in bilico di Bastoni e Acerbi (vedi articolo). Ecco la situazione dell’Inter secondo Pedullà, Intervenuto su Sportitalia. ADDI E Rinnovi – Secondo Alfredo Pedullà la situazione finanziaria dell’Inter è così delicata e precaria che il club potrebbe sacrificare qualunque giocatore, Anche il più forte. Secondo il giornalista, Intervenuto su Sportitalia, i tifosi dovrebbero prepararsi psicologicamente a salutare, eventualmente, Anche un calciatore del calibro di Lautaro Martinez. Nulla di fondato, per ora. Quella di Pedullà è solo un’estremizzazione utile a inquadrare il momento che sta ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023) Dal rischio di vedersi sfuggire un calciatore comeaidi contratto ancora in bilico di Bastoni e Acerbi (vedi articolo). Ecco la situazione dell’secondo Pedullà,venuto su Sportitalia. ADDI E– Secondo Alfredo Pedullà la situazione finanziaria dell’è così delicata e precaria che il club potrebbe sacrificare qualunque giocatore,il più forte. Secondo il giornalista,venuto su Sportitalia, i tifosi dovrebbero prepararsi psicologicamente a salutare, eventualmente,un calciatore del calibro di. Nulla di fondato, per ora. Quella di Pedullà è solo un’estremizzazione utile a inquadrare il momento che sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Juvemania: se vince l’Inter tutti zitti, quando tocca alla Juve ‘ruba’ - Inter : Quando lasci parlare il cuore ??? Buona festa del papà a tutti ???? #ForzaInter #FestaDelPapà - Inter : Tutti insieme #ForzaInter ?? #InterJuventus - _Maximillion17 : @LipaDuaLipaDua Ma in realtà noi la rivalità non c’è l’abbiamo con nessuno, sono gli altri che hanno rivalità con n… - leo84_ : @boats_459 @elliott_il Non ho detto boliito. È un allenatore che alla prima diffoltà dichiara contro tutti e vuole… -