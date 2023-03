Inter, post Skriniar? Demiral il primo nome! Alternativa difficile ? SM (Di lunedì 27 marzo 2023) Demiral è il primo nome sulla lista dell’Inter per sostituire Milan Skriniar. Il turco dell’Atalanta piace ormai da tempo, l’Alternativa invece è spagnola DUE NOMI ? Ospite negli studi di Sport Mediaset, l’esperto di mercato Daniele Miceli ha fatto una breve panoramica sui possibili nomi per il dopo Skriniar: «Merih Demiral è il primo nome sulla lista, con l’Inter che già lo aveva cercato a gennaio per sopperire ad una partenza anticipata di Skriniar. C’è convergenza tra Inter e Atalanta sulla valutazione attorno ai 20 milioni di euro, ma manca l’accordo sulla formula. Il club meneghino offre un prestito con diritto di riscatto, vediamo se in estate potrà spingersi fino all’obbligo. ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023)è ilnome sulla lista dell’per sostituire Milan. Il turco dell’Atalanta piace ormai da tempo, l’invece è spagnola DUE NOMI ? Ospite negli studi di Sport Mediaset, l’esperto di mercato Daniele Miceli ha fatto una breve panoramica sui possibili nomi per il dopo: «Merihè ilnome sulla lista, con l’che già lo aveva cercato a gennaio per sopperire ad una partenza anticipata di. C’è convergenza trae Atalanta sulla valutazione attorno ai 20 milioni di euro, ma manca l’accordo sulla formula. Il club meneghino offre un prestito con diritto di riscatto, vediamo se in estate potrà spingersi fino all’obbligo. ...

