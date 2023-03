Inter poco brillante: da rivedere la preparazione atletica (Di lunedì 27 marzo 2023) Da rivedere la preparazione atletica dell’Inter La Gazzetta dello Sport in edicola oggi prende in esame il momento no dell’Inter. L’aspetto che viene analizzato dal quotidiano è quello della poca brillantezza fisica derivata da una prepazione atletica evidentemente non ottimale, in ottica dei tanti impegni che aspettano la squadra di Inzaghi in questo mese di aprile ormai alle porte. “Sotto accusa c’è anche la preparazione atletica: l’Inter non riesce ad essere brillante fisicamente, oltre che mentalmente, quando ci sono partite ravvicinate. E la frenata nei risultati è avvenuta nello stesso periodo della scorsa stagione: tra febbraio e marzo 2022 l’Inter vinse solo una partita ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Daladell’La Gazzetta dello Sport in edicola oggi prende in esame il momento no dell’. L’aspetto che viene analizzato dal quotidiano è quello della pocazza fisica derivata da una prepazioneevidentemente non ottimale, in ottica dei tanti impegni che aspettano la squadra di Inzaghi in questo mese di aprile ormai alle porte. “Sotto accusa c’è anche la: l’non riesce ad esserefisicamente, oltre che mentalmente, quando ci sono partite ravvicinate. E la frenata nei risultati è avvenuta nello stesso periodo della scorsa stagione: tra febbraio e marzo 2022 l’vinse solo una partita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Derby d'Italia femminile, Sembrant segna con la mano. Guarino: 'Cosa commentiamo a fare, di sospetto c'è poco' - news24_inter : GdS- Che fatica l’#Inter di #Inzaghi: poco turnover in campo - j_7ragon : @SkySport Ma perché non ci parlate anche dell'inchiesta sul presidente del #Inter Zhang?Oppure del cambio di propr… - gianmancho1 : RT @Piolass83: Le telecroniste LA7 sono talmente poco di parte che in 16 minuti di gioco hanno detto 2 volte 'il portiere dell'Inter' rifer… - soppyzz : @Sandro19714 che è comunque una stronzata da fesso, così come è una stronzata dire che darmian è cesso perché sì qu… -