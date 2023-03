Inter in nazionale: riecco Dumfries, poi occasione per Asllani (Di lunedì 27 marzo 2023) Per alcuni giocatori dell’Inter, come quelli dell’Italia, gli impegni con le nazionali per marzo sono già finiti. Tre però lo faranno oggi: occhi su Asllani, che dovrebbe finalmente avere una chance per giocare, torna Dumfries dopo la squalifica. Inter IN nazionale – I GIOCATORI IMPEGNATI LUNEDÌ 27 MARZO 2023 KRISTJAN Asllani – Polonia-Albania (Qualificazioni Europei – 2ª giornata Gruppo E) ore 20.45 a Varsavia, Polonia RAOUL BELLANOVA – Italia-Ucraina Under-21 (amichevole) ore 20 a Reggio Calabria, Italia DENZEL Dumfries – Olanda-Gibilterra (Qualificazioni Europei – 2ª giornata Gruppo B) ore 20.45 a Rotterdam, Olanda NIKOLA ILIEV – Ungheria-Bulgaria (Qualificazioni Europei – 2ª giornata Gruppo G) lunedì 27 marzo ore 20.45 a Budapest, ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023) Per alcuni giocatori dell’, come quelli dell’Italia, gli impegni con le nazionali per marzo sono già finiti. Tre però lo faranno oggi: occhi su, che dovrebbe finalmente avere una chance per giocare, tornadopo la squalifica.IN– I GIOCATORI IMPEGNATI LUNEDÌ 27 MARZO 2023 KRISTJAN– Polonia-Albania (Qualificazioni Europei – 2ª giornata Gruppo E) ore 20.45 a Varsavia, Polonia RAOUL BELLANOVA – Italia-Ucraina Under-21 (amichevole) ore 20 a Reggio Calabria, Italia DENZEL– Olanda-Gibilterra (Qualificazioni Europei – 2ª giornata Gruppo B) ore 20.45 a Rotterdam, Olanda NIKOLA ILIEV – Ungheria-Bulgaria (Qualificazioni Europei – 2ª giornata Gruppo G) lunedì 27 marzo ore 20.45 a Budapest, ...

