Inter-Fiorentina | Serie A | programma | orario | tv e streaming

(Di lunedì 27 marzo 2023) Messa in archivio la prima pausa delle nazionali dedicata alle Qualificazioni verso gli Europei di Germania 2024, torna di nuovo in scena laA 2022-2023, in vista di un mese di aprile davvero di capitale importanza. Tra campionato, Coppa Italia e Coppe europee si giocherà ogni tre giorni, e ci attendono davvero settimane che indirizzeranno la stagione.si giocherà nella giornata di sabato primo aprile alle ore 18.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e metterà di fronte due squadre in un momento completamente opposto della loro annata. I nerazzurri, infatti, sono reduci da 3 sconfitte nelle ultime 4 partite giocate, con la brutta prestazione messa in scena contro la Juventus che ha chiuso il mese di marzo. La compagine viola, invece, ha messo a segno 4 vittorie consecutive, trovando finalmente la giusta ...