Inter-Fiorentina, previsti oltre 1000 tifosi viola a San Siro ? CdS (Di lunedì 27 marzo 2023) Inter e Fiorentina sabato alle 18:00 si daranno battaglia alla ricerca di tre punti fondamentali per la loro classifica. Per aiutare la loro squadra i tifosi viola sono pronti a recarsi in gran numero a San Siro e poi sempre in Lombardia ma a Cremona per la semifinale di Coppa Italia. SETTORE OSPITE? La Fiorentina sta attraversando un periodo di grandissima forma tra campionato e Conference League. I viola sono reduci da otto vittorie su nove partite disputate e questo ha riacceso l’entusiasmo del popolo gigliato. A partire da sabato la Lombardia sarà infatti invasa da un’ondata di tifosi del club toscano pronti a dare il loro sostegno contro l’Inter in campionato e poi contro la Cremonese in semifinale di Coppa Italia. In totale tra ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023)sabato alle 18:00 si daranno battaglia alla ricerca di tre punti fondamentali per la loro classifica. Per aiutare la loro squadra isono pronti a recarsi in gran numero a Sane poi sempre in Lombardia ma a Cremona per la semifinale di Coppa Italia. SETTORE OSPITE? Lasta attraversando un periodo di grandissima forma tra campionato e Conference League. Isono reduci da otto vittorie su nove partite disputate e questo ha riacceso l’entusiasmo del popolo gigliato. A partire da sabato la Lombardia sarà infatti invasa da un’ondata didel club toscano pronti a dare il loro sostegno contro l’in campionato e poi contro la Cremonese in semifinale di Coppa Italia. In totale tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : News #Inter #Skriniar ha risposto alla convocazione della Slovacchia ma è infortunato: atteso alla Pinetina già me… - PietroMazzara : Il 2023 tremendo del #Milan in campionato: Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza… - internewsit : Inter-Fiorentina, previsti oltre 1000 tifosi viola a San Siro - CdS - - FcInterNewsit : CdS - Inter-Fiorentina, oltre mille spettatori viola attesi a San Siro - bombola289 : RT @Irena67516527: Ciao a tutti,a causa del lutto in famiglia non posso venire sabato al Meazza,vendo 2 biglietti per Inter Fiorentina,anel… -