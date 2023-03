Inter-Fiorentina | in 4 sotto verifica fisica E Lukaku scalpita ? CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 marzo 2023) Inizia la settimana che porterà al ritorno della Serie A. L’, oggi di nuovo riunita ad Appiano Gentile, mette nel mirino la. Quattro i giocatori acciaccati da valutare, mentresi candida già per una maglia dal 1? VIOLA NEL MIRINO ? Verso. I nerazzurri oggi si ritroveranno ad Appiano Gentile per preparare la partita contro la squadra di Vincenzo Italiano, una delle più in forma dell’ultimo mese. Sfida fondamentale in ottica quarto posto e per iniziare al meglio il tour de force primaverile (vedi articolo). Ad Appiano Gentile, sono in quattroosservazione: Skriniar, Dimarco, Bastoni e Gosens. Il quartetto sarà valutato per capirne le condizioni fisiche e se potrà già essere arruolabili contro la Viola nell’anticipo di sabato pomeriggio alle ...