Inter e Juventus, bagarre sul mercato! Sfida per Holm e un altro – TS (Di lunedì 27 marzo 2023) Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport ad entrambi i club piace Holm, esterno dello Spezia. Non l’unico obiettivo comune Sfida – Inter e Juventus potrebbero presto Sfidarsi sul mercato. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport i due club seguono da vicino Emil Holm, esterno svedese dello Spezia. Sul calciatore c’è anche la Roma, che ha introdotto col club ligure i discorsi sull’esterno nel corso della trattativa per Shomurodov. Fra i calciatori contesi dai club c’è anche Alex Grimaldo del Benfica. Il contratto del terzino sinistro spagnolo è in scadenza a giugno ma il club lusitano non ha ancora perso le speranze di rinnovo. Fonte: Tuttosport – Stefano ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023)sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport ad entrambi i club piace, esterno dello Spezia. Non l’unico obiettivo comunepotrebbero prestorsi sul mercato. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport i due club seguono da vicino Emil, esterno svedese dello Spezia. Sul calciatore c’è anche la Roma, che ha introdotto col club ligure i discorsi sull’esterno nel corso della trattativa per Shomurodov. Fra i calciatori contesi dai club c’è anche Alex Grimaldo del Benfica. Il contratto del terzino sinistro spagnolo è in scadenza a giugno ma il club lusitano non ha ancora perso le speranze di rinnovo. Fonte: Tuttosport – Stefano ...

