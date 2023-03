Inter | destino ormai segnato per Inzaghi | a fine stagione sarà addio

(Di lunedì 27 marzo 2023)ai titoli di coda con l’Nove sconfitte in ventisette partite sono troppe per una squadra come l’. Il club nerazzurro, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola oggi acon ogni probabilità manderà via Simone. “Senza un exploit in Champions League, dove i nerazzurri affronteranno ai quarti il Benfica, ildel tecnico di Piacenza sembra. Non gli basterà l’ingresso tra le prime quattro in Serie A, e la conseguente qualificazione alla prossima Champions, per evitare l’esonero”. “Complici le 9 sconfitte in 27 giornate di campionato, tutto porta a pensare che a giugno le strade dell’e del tecnico piacentino si separeranno con un anno d’anticipo sulla scadenza ...

Sabatini su Conte: 'Non può tornare all'Inter o alla Juventus'Ha detto la sua, in maniera molto più netta, pure il collega Sandro Sabatini, sempre a 'Radio Radio': 'Conte non può tornare all'Inter...

