Inter, c'è il rinnovo di De Vrij: biennale a 4 milioni

Manca sull'ufficialità in casa Inter, ma Stefan De Vrij ha accettato l'offerta di rinnovo a due anni per 4 milioni a stagione Dopo mesi di attesa è arrivata la luce verde in casa Inter per il rinnovo di De Vrij: il difensore rinnoverà il contratto con accettando la proposta nerazzurra nonostante le offerte avute precedentemente. Marotta gli ha proposto un biennale a 4 milioni netti a stagione, non cambiando di conseguenza le cifre rispetto al contratto attuale. Ora non resta che aspettare l'ufficialità da parte del club nerazzurro.

