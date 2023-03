Inter, buone notizie dall’infermeria: Skriniar migliora, recuperano Dimarco, Gosens e Bastoni. Lombalgia per Dzeko (Di lunedì 27 marzo 2023) L’Inter ha dovuto fare a meno di Milan Skriniar nelle ultime settimane. Il centrale slovacco ha accusato dei problemi di lomboglutalgia acuta, problema per cui non vede il campo dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto che ha decretato il passaggio dei nerazzurri al turno successivo. Simone Inzaghi però può tirare un sospiro di sollievo. Sottoposto ad alcune visite mediche, il calciatore sta vedendo la propria condizione migliorare costantemente. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, Skriniar potrebbe essere arruolabile per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus del prossimo 4 aprile o per il match con la Salernitana di tre giorni dopo. Tutto ciò vuol dire che il calciatore sarà sicuramente a disposizione per la sfida di andata di Champions League contro il Benfica. Messe dunque a ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) L’ha dovuto fare a meno di Milannelle ultime settimane. Il centrale slovacco ha accusato dei problemi di lomboglutalgia acuta, problema per cui non vede il campo dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto che ha decretato il passaggio dei nerazzurri al turno successivo. Simone Inzaghi però può tirare un sospiro di sollievo. Sottoposto ad alcune visite mediche, il calciatore sta vedendo la propria condizionere costantemente. Secondo quanto riferito da Sportmediaset,potrebbe essere arruolabile per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus del prossimo 4 aprile o per il match con la Salernitana di tre giorni dopo. Tutto ciò vuol dire che il calciatore sarà sicuramente a disposizione per la sfida di andata di Champions League contro il Benfica. Messe dunque a ...

