Inter Academy | Al Via Il Nuovo Progetto In Cile | Oggi A Santiago L’inaugurazione

Santiago DEL CHILE – Si consolida la presenza del brand nerazzurro in Sudamerica: è stata inaugurata Oggi a Santiago la nuova Inter Academy Chile, a testimonianza della sempre crescente attrattiva dei colori nerazzurri nel territorio, che conta un'ampia fanbase e più di 3 milioni di persone Interessate all'Inter. L'evento di lancio si è svolto alla presenza del Vice President Javier Zanetti e dell'ex giocatore nerazzurro e Inter Academy Chile Ambassador Ivan Zamorano, che hanno inaugurato il Progetto e condotto uno speciale allenamento con 200 bambine e bambini del territorio. Zanetti e Zamorano hanno inoltre incontrato i media e preso parte ad un cocktail gala con le principali istituzioni dell'ambito ...

