Intelligenza Artificiale | i lavori che tristemente verranno sostituiti dall’AI

Leggi su tecnoandroid

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid Non ce ne accorgiamo ancora, ma il mondo del lavoro sta per subire una grande trasformazione. L‘generativa è arrivata e i primi segnali si possono osservare in uno studio pubblicato dai ricercatori dell’Università della Pennsylvania, i quali hanno esaminato l’impatto delle tecnologie GPT sul mercato del lavoro. Lo studio rivela che l’IA generativa influenzerà l’80% della forza lavoro, con il 20% che potrebbe subire un cambiamento radicale. Tempi, modalità, salari e offerta di lavoro cambieranno.: il rischio che ci sostituisca è alto Professioni ad alto reddito come designer, ingegneri e esperti di blockchain sono più a rischio, mentre le professioni creative e imanuali sembrano essere più sicuri. L’IA non sostituirà gli esseri ...