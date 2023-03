Intelligenza artificiale generativa | le novità dell’ultima settimana

Leggi su blockworld

(Di lunedì 27 marzo 2023) L’IAcambierà il mondo: questa è la frase che sentiamo ripetere in questo ultimo periodo. Ma come funziona? In sostanza, si basa su reti neurali che permettono di riconoscere dei modelli e generare nuovi contenuti. Quando definiamo “reti neurali” abbiamo come l’impressione di parlare di qualcosa di futuristico, ma in realtà il concetto è molto più concreto e a portata di mano: i computer tradizionali, così come li conosciamo, lavorano in seriale ad una grande velocità e concentrando il tutto all’interno di una memoria centrale. Le reti neurali, invece, lavorano come la mente umana, ovvero in parallelo ed elaborano informazioni distribuendole nei vari nodi della rete (e non nel famoso “hard disk” centrale). Questa “rete” permette di essere adattata, addestrata per meglio dire, ad ogni singola necessità che potrà rispondere ogni volta in modo diverso, in base ...