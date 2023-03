Installato primo prototipo generatore di neutroni contro tumori

(Di lunedì 27 marzo 2023) Al Centro Ricerche Enea del Brasimone, sull'Appennino Bolognese, si sta sviluppando un progetto per trattare isolidi di stadio avanzato con radioterapia a, direttamente durante l'...

Presso il Centro Ricerche ENEA del Brasimone (Bologna) è statoilprototipo brevettato in Italia di Generatore di Neutroni Compatti (GNC) per il trattamento di tumori solidi di stadio avanzato con radioterapia intraoperatoria a neutroni (nIORT). E' stato infattiilprototipo brevettato in Italia di Generatore di Neutroni Compatto (Gnc). Si tratta di un cilindro lungo 35 cm con un diametro di 18, leggero, auto - schermato e

E' stato infatti installato il primo prototipo brevettato in Italia di Generatore di Neutroni Compatto (Gnc). Si tratta di un cilindro lungo 35 cm con un diametro di 18, leggero, auto-schermato e ...